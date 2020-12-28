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hurriyet.com.tr / Dış haberler - Reuters - AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'da 1 asker şehit oldu

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Azerbaycan'da 1 asker şehit oldu
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Son dakika...Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 asker şehit oldu

Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Hocavend ilinin Ağdam köyü istikametinde 6 kişilik Ermeni grubun, Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi.

Saldıranların yasa dışı silahlı grup ya da bölgeden ayrılması gereken Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden olduğu ihtimalinde durulduğu aktarılan açıklamada, "benzer durumların tekrarlanması halinde ciddi tedbirlerin alınacağı" uyarısında bulunuldu.

Şehit olan askerin isminin Emil Rayil Gorbanov olduğu ifade edildi. 

Saldırganların etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

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