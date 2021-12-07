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Azerbaycan’a ‘Nobel’li ziyaret

#Aziz Sancar#Azerbaycan#Suşa
Azerbaycan’a ‘Nobel’li ziyaret

Prof. Dr. Aziz Sancar, Bakü’yü ve işgalden kurtarılan Şuşa’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Sancar, “Karabağ zaferi Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en büyük zaferidir” dedi.

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NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, ziyaret ettiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de basın toplantısı düzenledi. İkinci Karabağ Savaşı’nı yakından takip ettiğini belirten Sancar, “Benim için Karabağ zaferi Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en büyük zaferidir. Gece gündüz 44 gün boyunca takip ettim, büyük onur duydum” ifadelerini kullandı. Şuşa'nın Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edildiğine vurgu yapan Sancar, “Kendime, Şuşa işgalden kurtulduktan sonra, Şuşa camisine gidip 2 rekat namaz kılacağım diye söz vermiştim. Bundan sonra ölürsem artık gözüm arkada kalmaz diye düşünüyorum. Allah’a şükür bunu yapabildim” dedi.

HER ŞEY TAHRİP EDİLMİŞ

Uçakla Füzuli’ye giderken Karabağ’ın tamamen tahrip edildiğinin açık bir şekilde görüldüğünü dile getiren Sancar, “Orada ayakta kalan tek bina görmedim, tam bir vahşet manzarası var. Şuşa’da sağda solda ayakta duran evler var ama orada da her şey tahrip edilmiş. Hem bizim hem de insanlık için acıklı bir durum. İnsan insana bunu nasıl yapar? O kadar nefret nereden geliyor? Bunu insan yapmaz” diye konuştu.

Azerbaycan’a ‘Nobel’li ziyaret

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ALİYEV İLE GÖRÜŞME

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile güzel ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Sancar, şöyle devam etti: “Karabağ Savaşı’nı konuştuk. Batı’nın Karabağ Savaşı sırasındaki ikiyüzlülüğünü konuştuk. AGİT Minsk Grubu’nun 30 yıllık ikiyüzlüğünü konuştuk. Bilim insanıyım ve Türk milliyetçisiyim; bunu her zaman söylerim ve her yaptığım işte bunun bir etkisi vardır. Türk milliyetçisi olmanın önemli bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Bilimde kuvvetli olmazsak, istediğin kadar milliyetçi ol, istediğin kadar vatanını sev, dış güçlerin yaptığına karşı koyamazsın ve onların istediğini yaparsın.”

BİLİME YATIRIM YAPIN

TÜRK dünyasının bilim ve teknolojide güçlü olması şartıyla ne savaşta ne de masada mağlup olacağını kaydeden Sancar, “Son 5 yıldır elimden geldiği kadar tüm Türk devletlerini ziyaret ediyorum, oradaki devlet yöneticileriyle görüşüyorum ve onlara bilime büyük yatırım yapmalarını anlatmaya çalışıyorum. Teknolojiden ziyade, temel bilim yapmalarını tavsiye ediyorum çünkü teknolojide F-16 uçağı veya başka silahlar var. Onları alabilirsiniz ama bozulunca, satan sizden memnun değilse onu alamaz ve yarı yolda kalırsınız” dedi.

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#Aziz Sancar#Azerbaycan#Suşa

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