Azerbaycan’a gidecek birlikler hazır

Bakanlığın haftalık bilgilendirmesinde, Rusya ile oluşturulacak ortak merkezin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin devam ettiği hatırlatılarak, “Bu çerçevede Mehmetçik, Rusya Federasyonu ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği tüm faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır. Bölgeye sevk edilecek birliklerimizin hazırlıkları tamamlanmıştır” denildi. Bakanlık, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğini de yineledi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ

Ege ve Doğu Akdeniz’deki duruma da değinilen bilgilendirmede, “Ege Denizi’nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin botlarına zarar verilerek hayatları tehlikeye atılmakta ve Türkiye sahillerine geri itilmektedir. Belgeleriyle de kamuoyuna yansıyan söz konusu insanlık dışı uygulama uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” vurgusu yer aldı. Bakanlık, Avrupa Birliği (AB) Ombudsman Kurumu’nun bu zalimce ve yasadışı geri itme uygulamasına karşı AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (FRONTEX) nezdinde soruşturma başlatmasının, Yunanistan’ın “hukuk tanımaz ve insanlık dışı uygulamalarının artık saklanamaz boyutlara ulaştığının en açık göstergesi” olduğuna dikkat çekti. MSB ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerine Akdeniz’de, Fatih sondaj gemisine de Karadeniz’de refakat ve koruma görevi icra etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

LİBYA ORDUSUNA EĞİTİM

MSB, Türkiye’nin Libya Ordusu’na eğitim vermeye devam ettiğini de belirterek, “TACURA Müşterek Kara Eğitim Merkezinde 120 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin 9 hafta süreli temel muharebe eğitimleri tamamlanmış, 163 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin de 5 farklı alandaki eğitimlerine devam edilmektedir” bilgisini paylaştı.

‘SON BİR AYDA 80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 1 ayda 8’i büyük, 23’ü orta çaplı olmak üzere toplam 31 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Irak’ın kuzeyinde PKK’ya karşı mücadelemiz Hakurk ve Haftanin bölgelerinde Pençe Harekâtları ile başarıyla icra edilmektedir. Pençe operasyonları sonucunda; bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerine teslim olan ve örgütten kaçan teröristlerin sayısında artış olduğu görülmektedir.”