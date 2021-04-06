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Dünya
AA-DHA
Haber GiriÅŸ: 06.04.2021 - 12:32 | Son GÃ¼ncelleme:

Azerbaycan ve Türk ordularÄ±ndan ortak tatbikat

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Azerbaycan ve TÃ¼rk ordularÄ±nÄ±n muhabere birlikleri ortak tatbikata baÅŸladÄ±. 8 Nisan'a kadar sÃ¼recek tatbikatta iletiÅŸim sistemi organizasyonu ile ilgili gÃ¶revleri yerine getiriliyor.Â

Â AzerbaycanÂ ve TÃ¼rk ordularÄ±nÄ±n muhabere birlikleri ortak tatbikata baÅŸladÄ±.

AzerbaycanÂ Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Azerbaycan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikatta, sahaya Ã§Ä±kan muhabere gÃ¶revlileri tek bir iletiÅŸim sisteminin organizasyonu ile ilgili gÃ¶revleri yerine getiriyor.Â 

SÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamada, â€œAzerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ±, SilahlÄ± Kuvvetler BaÅŸkomutanÄ± Ä°lham Aliyev'in onayladÄ±ÄŸÄ± plana gÃ¶re bugÃ¼n 6 Nisan tarihinde, AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rk askerlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla muhabere birliklerinin ortak taktik tatbikatÄ± baÅŸladÄ±" denildi. Tatbikatta muhabere askerlerinin birleÅŸik bir iletiÅŸim sistemi dÃ¼zenleme gÃ¶revlerini icra ettiÄŸi ve muharebe eÄŸitiminin yapÄ±lacaÄŸÄ± bÃ¶lgelere konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Azerbaycan ve TÃ¼rk ordularÄ±ndan ortak tatbikat
Tatbikatta modern iletiÅŸim araÃ§larÄ± ve otomatik kontrol sistemleri kullanÄ±lÄ±yor.

Birliklerin etkileÅŸiminin organizasyonu, saha kontrol noktalarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ve diÄŸer faaliyetleri iÃ§eren tatbikat 8 Nisan'a kadar sÃ¼recek.

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