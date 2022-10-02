Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasını görüşmek üzere Cenevre’de bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#Ermenistan#Cenevre
Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasını görüşmek üzere Cenevre’de bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 21:10

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılması planlanan görüşme başladı.

Haberin Devamı

Azerbaycan ve Ermenistan, İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'un iki ülke arasında bir barış anlaşması müzakerelerinin yürütülmesi için Cenevre’de bir araya geldiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 31 Ağustos'ta Belçika’nın başkenti Brüksel'de görüşmüş, liderlere görüşmede, bir barış anlaşması müzakerelerinin yürütülmesi için bir Dışişleri Bakanları toplantısı teklifinde bulunulmuştu. Bu bağlamda, görüşmede iki ülke liderlerinin anlaşmasına uygun olarak, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Cenevre'de bir araya geldi.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli İstanbul’da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Eli İstanbul’da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruzHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Miçotakis İngiliz basınına konuştu... Türkiyeyi şikayet etti Skandal suçlamaMiçotakis İngiliz basınına konuştu... Türkiye'yi şikayet etti! Skandal suçlamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#Ermenistan#Cenevre

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu?

#Mesaj
50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu?

#Mesaj
50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik