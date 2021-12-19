Azerbaycan, tutuklu 10 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti

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Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan sorumlu Devlet Komitesi, 16 Kasım'da Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Kelbecer istikametinde provokasyonda bulundukları gerekçesiyle Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alınan 10 Ermeni askerin, Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, "Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılan üçlü görüşme ve Aliyev ile Avrupa Konseyi Başkanı arasında gerçekleşen ikili görüşme sonucunda hümanizm ilkelerine bağlılığının bir tezahürü olarak 10 Ermeni askeri Avrupa Konseyi'nin arabulucuğuyla Ermenistan'a iade edildi" ifadeleri yer aldı.

AZERBAYCAN VE TÜRK MAYIN ARAMA EKİPLERİ KARABAĞ’DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı mayın arama ekipleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da mayın ve patlamamış mühimmatı temizlemeye devam ediyor.

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Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı mayın arama ekipleri tarafından yapılan mühimmat temizleme çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki güvenliğin sağlanması, yollardaki mayınların temizlenmesi, dağlık ve geçişi zor bölgelerde bulunan Azerbaycan birliklerinin mevzileri doğrultusunda yeni ikmal yollarının yapılması için mayın temizleme ve mühendislik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada sadece 10-19 Aralık tarihleri arasında 53 mayın bulunduğu ve 92 hektarlık alanın mayınlardan temizlendiği kaydedildi. Bugüne kadar işgalden kurtarılan bölgelerde mühendislik ve tahkimat birimleri tarafından toplam 13 bin 365 hektar alanın mayınlardan temizlendiği ifade edilen açıklamada, 635 kilometre yol döşendiği, 17 bin 255 mayın ve patlamamış mühimmatın bulunarak imha edildiği kaydedildi.

Yerleşim yerlerinin ve ekilebilir alanların mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizlenmesi çalışmalarında Türkiye Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) tarafından üretilen mekanik mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) kullanıldığı aktarıldı.