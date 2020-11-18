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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Azerbaycan tezkeresine Meclis’ten onay

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Azerbaycan tezkeresine Meclis’ten onay
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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşı sonlandıran anlaşmanın uygulamasını takip etmek amacıyla, Bakü yönetiminin talebiyle bu ülkeye asker gönderilmesine ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Buna göre Mehmetçik, “ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi ve Türkiye’nin menfaatlerini etkili şekilde korumak üzere” bölgede bir yıl süreyle görev yapacak. Operasyona katılacak asker sayısı ile görevin başlangıç zamanını Cumhurbaşkanı tayin edecek. Türk askeri halihazırda Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görev yapıyor.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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