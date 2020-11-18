Azerbaycan tezkeresine Meclis’ten onay

Buna göre Mehmetçik, “ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi ve Türkiye’nin menfaatlerini etkili şekilde korumak üzere” bölgede bir yıl süreyle görev yapacak. Operasyona katılacak asker sayısı ile görevin başlangıç zamanını Cumhurbaşkanı tayin edecek. Türk askeri halihazırda Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görev yapıyor.