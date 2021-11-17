Azerbaycan sınırında gerginlik

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklerin sınırda daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla havan topu atışlarıyla Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdığını açıkladı. Azerbaycan ordusunun ivedilikle karşı operasyon başlatması sonucu 2 asker yaralanırken, dün akşam saatlerinde Ermenistan, “Rusya’nın arabuluculuğuyla sınırda ateşkes ilan edildiğini” duyurdu.

ALİYEV: SORUMLULUK ERİVAN’IN

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çatışmalarda dört Ermeni askerinin yaralandığı iddia edildi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda sınırdaki gerginliği görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın ve Kelbeçer istikametinde birçok kez askeri provokasyonda bulunan Ermenistan’ın dün kapsamlı bir saldırı düzenlediğini söyledi. Azerbaycan’ın gereken karşılığı verdiğini belirten Aliyev, yaşananların sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu vurguladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise gerginlikle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kremlin’den yapılan açıklamada bölgede “durumun normale döndüğü” belirtildi.

AKAR’DAN DESTEK TELEFONU

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda Ermenistan sınırındaki gerginliği görüştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Akar’ın Hasanov’a Türkiye’nin her zaman olduğu gibi Azerbaycan’ın yanında olduğunu ilettiği belirtildi.