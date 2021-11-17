Azerbaycan sınırında gerginlik

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vurguncu acenteye dikkat Önce çok düşük fiyatlar öneriyorlar sonra da...'Vurguncu acente'ye dikkat! Önce çok düşük fiyatlar öneriyorlar sonra da...#Acenta
Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler İşte muhtemel rakiplerimiz...Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler! İşte muhtemel rakiplerimiz...#A Milli Takım
Milyonluk balık Gölümüze nasıl geldi İki ihtimal var...Milyonluk balık! Gölümüze nasıl geldi? İki ihtimal var...#Su Ürünleri
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktıTürkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktı#Muz Kolileri
Milli Takım geriden gelip kazandı Play-off bileti bizim...Milli Takım geriden gelip kazandı! Play-off bileti bizim...#Karadağ
Halka açık şirket binasını satıyor İşte fiyatı...Halka açık şirket binasını satıyor! İşte fiyatı...#Akdeniz Yatırım Holding
Helalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mıHelalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Çoğu kişi bunu bilmiyor: 2 aylık birden alabilirsinizÇoğu kişi bunu bilmiyor: 2 aylık birden alabilirsiniz#Prim
Azmin zaferi Güçlüklere göğüs gerdi, dünya şampiyonu olduAzmin zaferi! Güçlüklere göğüs gerdi, dünya şampiyonu oldu#Vücut Geliştirme
FETÖ şüphelisi öğrenciye şifresini sordunuz muFETÖ 'şüphelisi' öğrenciye 'şifresini' sordunuz mu?#FETÖ
Modern şiirin seçkin işaret taşı: Sezai Karakoç... Şiirinden de inancından da taviz vermezdiModern şiirin seçkin işaret taşı: Sezai Karakoç... 'Şiirinden de inancından da taviz vermezdi'#Sezai Karakoç
Alp bebeğin büyük savaşı... Anneye ilk selamAlp bebeğin büyük savaşı... Anneye ilk selam#Dünya Prematüre Günü
Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olurSoylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olur#Süleyman Soylu
Stefan Kuntztan flaş açıklama Play-offta o iki takımı istemiyorumStefan Kuntz'tan flaş açıklama! 'Play-off'ta o iki takımı istemiyorum'#Stefan Kuntz
İlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizerden önemli adımİlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizer'den önemli adım!#Pfizer
HABERLERDünya Haberleri

Azerbaycan sınırında gerginlik

#Azerbaycan#Ermenistan#Hulusi Akar
Azerbaycan sınırında gerginlik

10 Kasım’dan bu yana başta Laçın ve Kelbeçer mevkileri olmak üzere Azerbaycan sınırında askeri provokasyonlarda bulunan Ermenistan, dün yerel saatle 11.00’de sınırda ani operasyon başlattı.

Haberin Devamı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklerin sınırda daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla havan topu atışlarıyla Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdığını açıkladı. Azerbaycan ordusunun ivedilikle karşı operasyon başlatması sonucu 2 asker yaralanırken, dün akşam saatlerinde Ermenistan, “Rusya’nın arabuluculuğuyla sınırda ateşkes ilan edildiğini” duyurdu.

ALİYEV: SORUMLULUK ERİVAN’IN

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çatışmalarda dört Ermeni askerinin yaralandığı iddia edildi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda sınırdaki gerginliği görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın ve Kelbeçer istikametinde birçok kez askeri provokasyonda bulunan Ermenistan’ın dün kapsamlı bir saldırı düzenlediğini söyledi. Azerbaycan’ın gereken karşılığı verdiğini belirten Aliyev, yaşananların sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu vurguladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise gerginlikle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kremlin’den yapılan açıklamada bölgede “durumun normale döndüğü” belirtildi.

AKAR’DAN DESTEK TELEFONU

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda Ermenistan sınırındaki gerginliği görüştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Akar’ın Hasanov’a Türkiye’nin her zaman olduğu gibi Azerbaycan’ın yanında olduğunu ilettiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#Ermenistan#Hulusi Akar

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon