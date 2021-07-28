Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ateşkese uymuyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında Rus tarafınca yerel saatle 10.00'da ateşkes uygulanmasına yönelik çağrıyı kabul ettiği belirtildi.

Söz konusu çağrıya rağmen Ermenistan’ın Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Ermenistan tarafı, ilave tanklar ve 120 milimetrelik havan topları kullanarak durumu kötüleştirmeye ve mevzilerimize ateş etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise yaşanan çatışmalar nedeniyle 3 askerinin öldürüldüğünü, 2 askerinin ise yaralandığını iddia etmişti.

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