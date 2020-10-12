Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni taburları cephelerden kaçıyor

Ermenistan, ateşkese rağmen Azerbaycan halkını hedef almaya devam ediyor. Ermeni ordusunca 27 Eylül'den bu yana düzenlenen saldırılarda çoluk çocuk, kadın, yaşlı 41 Azerbaycan vatandaşı şehit olurken, 205 kişi de yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin 9’uncu alayı topçu birliğinin Hadrut yerleşim yönünden geri çekildiği ve alaya bağlı 5’inci taburun personelinin askeri teçhizatları savaş alanında bırakıp kaçtığını duyurdu.

ERMENİ TABURLARI CEPHEYİ TERKEDİYOR

Cephenin farklı yönlerinde çok sayıda Ermenistan güçlerine ait askeri unsurun imha edildiği ifade edilen açıklamada, operasyonlar sırasında Ermenistan güçlerinin 9’uncu alayı topçu şefinin kendisine bağlı bir birlikle Hadrut yerleşim yönünden geri çekildiği ve alayın 5’inci taburunun personelinin de askeri teçhizatları savaş alanında bırakıp kaçtığı belirtildi.

Ayrıca, 522’nci alayın personelinin de zırhlı araçları bırakarak geri çekildiği ifade edildi. Kızıl Çarşı yönünde topçu ateşi sonucu 1’inci alayın kalıcı yerinde bir yer altı sığınağı ve geri çekilen Ermenistan güçlerinin 2 aracının imha edildiği aktarıldı.

Ayrıca, 246’ncı alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan’ın da hayatını kaybedenler arasında olduğu ifade edildi.

AZERBAYCAN ORDUSU, ERMENİSTAN ORDUSUNA KAYIP VERDİRMEYİ SÜRDÜRDÜ

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 1 T-72 tankın, 3 Grad füze sisteminin imha edildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusu 9. alayı topçu birliklerinin Hadrut yönünden geri çekildiği, alayın 5. tabur personelinin zırhlı araçlarını bırakarak kaçtığı kaydedildi.

Aynı şekilde Ermenistan ordusunun 5. ve 522. alay personelinin de araçlarını savaş alanında bırakarak geri çekildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği top atışlarıyla Ermenistan ordusunun 1. alayının daimi mevzilenme noktasında bir yer altı sığınağının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu ifade edildi.

ERMENİSTAN, SİVİL YERLEŞİM BİRİMLERİNE SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Ağdam, Terter ve Goranboy illerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.