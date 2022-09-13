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Ermenistan provokasyona devam ediyor! Karakilse ve Laçın ateş altında

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#Azerbaycan#Ermenistan#Saldırı
Ermenistan provokasyona devam ediyor Karakilse ve Laçın ateş altında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 18:45

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ateşkes ilan edilmesine rağmen yerel saatle 16:55'te Karakilise ilinin Vağudi yerleşim birimindeki Ermeni birlikleri tarafından Laçın ilinin Ahmedli yerleşim biriminde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerinin topçu bataryalarıyla yoğun ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarılırken, saat 09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermenistan’ın sınır boyunca topçu ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği bildirildi.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Saldırı

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