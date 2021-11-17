Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: 7 askerimiz şehit oldu

Haberin Devamı

Ermenistan ordusu dün sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti. 12 askerinin esir alındığını duyuran Erivan yönetimi Rusya'dan yardım istemişti.

AZERBAYCAN'DAN AÇIKLAMA: 7 ASKER ŞEHİT OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

Gözden Kaçmasın Azerbaycan sınırında gerginlik Haberi görüntüle

ERMENİSTAN RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Haberin Devamı

Dün akşam saatlerinde Ermenistan, “Rusya’nın arabuluculuğuyla sınırda ateşkes ilan edildiğini” duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Şu anda Karakilise'de çatışmalar durdu, durum normale döndü ve kontrol altında" denildi.



ALİYEV'DEN SERT AÇIKLAMA



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın ve Kelbeçer istikametinde birçok kez askeri provokasyonda bulunan Ermenistan’ın dün kapsamlı bir saldırı düzenlediğini söyledi. Azerbaycan’ın gereken karşılığı verdiğini belirten Aliyev, yaşananların sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu vurguladı.