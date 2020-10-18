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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 01:32 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Avantaj Azerbaycan ordusunda

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Avantaj Azerbaycan ordusunda
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Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

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