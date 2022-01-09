Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üniversitelerin Omikron kararıÜniversitelerin Omikron kararı#Yüz Yüze Eğitim
‘Sisal Şanstan Milli Piyango açıklaması‘Sisal Şans'tan Milli Piyango açıklaması#Sisal Şans
2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor#Uzay Araştırmaları
Dövüştürüp atıyorlar: Vefanın suçu neDövüştürüp atıyorlar: Vefa'nın suçu ne?#Hayvanları Koruma Kanunu
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildiler#Şehit
Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Yanıbaşımızda ortaya çıktıOmicron bitmeden Deltacron alarmı... Yanıbaşımızda ortaya çıktı!#Koronavirüs
1558 Numaralı Dönörün vahim sırrı... Bu trajedi önlenebilir miydi1558 Numaralı Dönör'ün vahim sırrı... Bu trajedi önlenebilir miydi?#Şizofreni
Veteriner hekime coplu saldırı Ortalığı birbirine kattıVeteriner hekime coplu saldırı! Ortalığı birbirine kattı#Adana
Milyonlarca kişi tarafından izlendi Yükseliyor...Milyonlarca kişi tarafından izlendi! Yükseliyor...#TOGG
Ne altın ne kripto para... Bu hafta yüzler gülmedi Kayıp yüzde 20...Ne altın ne kripto para... Bu hafta yüzler gülmedi! Kayıp yüzde 20...#Altın Fiyatları
Takım otobüsünün önünü kestiler Bizi rezil ettiniz, istifa..Takım otobüsünün önünü kestiler! 'Bizi rezil ettiniz, istifa!..'#Bursaspor
Talimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatınTalimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatın! #Türkmenistan
HDPli Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktıHDP'li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktı#HDP
Demet Akalın daha ne desinDemet Akalın daha ne desin?#Demet Akalın
4 milyon dolara almıştı... Seda Sayandan sürpriz karar4 milyon dolara almıştı... Seda Sayan'dan sürpriz karar!#SEDA SAYAN
HABERLERDünya Haberleri

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Türkiye'ye taziye mesajı

#Azerbaycan#Zakir Hasanov#Taziye Mesajı
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanovdan Türkiyeye taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Akçakale’deki sınır hattında Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırının ardından Türkiye'ye başsağlığı mesajı yayınladı.

Haberin Devamı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov mesajında, Türk askerlerinin şehit olduğu ve yaralandığına dair haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Sizin acınız bizim acımızdır. Terörle amansız mücadelede kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz. Şehitlere rahmet, yakınlarının acısını paylaşıyor ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

Dün, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 1 asker ise yaralanmıştı.

Gözden Kaçmasın

MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı ÖldürüldülerMSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! ÖldürüldülerHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandıŞehitler törenle memleketlerine uğurlandıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#Zakir Hasanov#Taziye Mesajı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı