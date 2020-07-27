Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da koronavirüs vakalarında endişelendiren artış

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 396 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 30 bin 446'ya yükseldi.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı 558 artarak 23 bin 242'ye ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artışla 423'e çıktı.

Bugüne kadar 690 bin 386 testin yapıldığı Azerbaycan'da 6 bin 781 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs ayı sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'e yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına inmişti.

ÖZBEKİSTAN'DA VAKA SAYISI 21 BİNE YAKLAŞTI

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 132 artarak 20 bin 952'ye, ölü sayısının 2 artışla 119'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca iyileşenlerin sayısının 140 artarak 11 bin 245'e yükseldiği aktarıldı.

95 bin kişi gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 588 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 salgınının kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

MOLDOVA'DA 13 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 120 artışla 23 bin 154'e, ölenlerin sayısı ise 13 artışla 748'e çıktı.

245 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı da 16 bin 154'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısının 4 artarak 1576'ya yükseldiği, vakalarda yüzde 64,8'inin iyileştiği belirtildi.

Sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 30 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova Başbakanı İon Chicu, 27 Temmuz Bağımsızlık Günü ve 31 Temmuz Moldova Dili Günü kutlamalarının Kovid-19 nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmişti.

BELARUS'TA 119 YENİ VAKA

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 119 artarak 67 bin 251'e, ölü sayısının ise 4 artışla 538'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 67 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 60 bin 492'ye ulaştı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

TACİKİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 60 OLDU

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 43 artarak 7 bin 235'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artarak 60'a çıktığını açıkladı.

1147 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 58 artarak 6 bin 28'e ulaştı.