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Azerbaycan Ordusu'ndan TB2 Bayraktar ile tatbikat

#TB2 SİHA#Azerbaycan#Tatbikat

Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar SİHA’larının da katılımıyla İnsansız Hava Araçları (İHA) tatbikatı yaptı.

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Azerbaycan Ordusu, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tatbikat gerçekleştirirken, TB2 Bayraktar SİHA’ları kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önceden belirlenen tatbikat planına göre Azerbaycan Ordusu'nun çeşitli İnsansız Hava Araçları (İHA) personelinin eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikatta, kontrollerin ardından havalanan TB2 Bayraktar SİHA'ları temsili düşman hedeflerinin tespiti, keşif bilgilerinin kontrol noktalarına aktarılması, hedeflerin nokta atışıyla yok edilmesi gibi görevleri gerçekleştirdi.

Açıklamada, önceden belirlenen güzergahlarda İHA operatörlerinin, muharebe becerilerini geliştirmek için gerçekleştirilen tatbikatları başarıyla tamamladığı da aktarıldı.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE, KARABAĞ’I MAYINLARDAN TEMİZLİYOR

Azerbaycan Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ı mayın ve patlamamış mühimmattan temizliyor.

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Azerbaycan Ordusundan TB2 Bayraktar ile tatbikat

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da Azerbaycan Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı mayın arama ekiplerinin sürdürdüğü, mayın ve patlamamış mühimmatları temizleme çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada bölgedeki güvenliğinin sağlanması, yollardaki mayınların temizlenmesi, dağlık ve geçişi zor bölgelerde bulunan Azerbaycan birliklerinin mevzileri doğrultusunda yeni ikmal yollarının yapılması için mayın temizleme ve mühendislik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Sadece 22 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Terter-Goranboy illeri yönündeki yeni yolların yapımı sırasında 537 Ermeni anti-personel mayınının ve 101 anti-tank mayınının bulunarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bugüne kadar, işgalden kurtarılan bölgelerde mühendislik ve tahkimat birimleri tarafından toplam 13 bin 177 hektar alanın mayınlardan temizlendiği, 616 kilometre yol döşendiği, 16 bin 860 mayın ve patlamamış mühimmatın bulunarak imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yerleşim yerlerini ve ekilebilir alanları mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizleme çalışmalarında Türkiye Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatlarının (MEMATT) kullanıldığı aktarıldı.

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#TB2 SİHA#Azerbaycan#Tatbikat

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