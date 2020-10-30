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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 30.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu Şuşa kapısına dayandı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Azerbaycan ordusu Şuşa kapısına dayandı
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Dağlık Karabağ’ın ayrılıkçı Ermeni lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun Karabağ merkezindeki Şuşa şehrinin kapılarına dayandığını söyledi.

Facebook’tan paylaştığı video mesajda Harutyunyan, “Azerbaycan kuvvetleri Şuşa istikametinde ilerliyor. Şehre en fazla 5 kilometre mesafedeler. Şuşa düşerse, Karabağ düştü demektir” dedi. Şuşa, Karabağ bölgesindeki tüm yolların kesiştiği nokta olmasının yanı sıra hakim bir tepede yer alması açısından da önemli. Şehir, ayrılıkçı Ermenilerin başkent saydığı Hankendi’ne yaklaşık 10 kilometre mesafede.

İKİ SAVAŞ JETİ VURULDU

Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan topraklarından havalanan ve Kubatlı bölgesinde Azerbaycan mevzilerini hedef alan iki SU-25 bombardıman uçağının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Pilotların durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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