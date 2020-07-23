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DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu sınır hattındaki Ermenistan mevzilerini böyle vurdu

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Azerbaycan ordusu sınır hattındaki Ermenistan mevzilerini böyle vurdu
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Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz hafta cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurduğu anları paylaştı.

Azerbaycan ordusu, cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurdu.

O anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda askeri kışla yerle bir edildi.

Azerbaycan ordusu sınır hattındaki Ermenistan mevzilerini böyle vurdu
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