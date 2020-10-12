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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü

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Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde Ermenistan ordusuna ait 2 İHA'nın vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saat 10.00 civarında da cephe hattının Ağdam ili yönünde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

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