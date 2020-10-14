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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait İHA'yı düşürdü

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Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait İHA'yı düşürdü
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde cephenin Fuzuli yönünde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.

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