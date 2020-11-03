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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

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Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor
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Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'A AİT BİR İHA'YI DÜŞÜRDÜ

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir taktik insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.50'de Ermenistan'a ait bir İHA'nın cephede keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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