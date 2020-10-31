Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı,3 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 2 "Grad" füze sistemi, 12 farklı tipte top, 1 OSA uçaksavar, 1 radar aracı ve 2 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerine top atışı yaptığını duyurdu.

SIĞINAKLARDA YAŞAYAN TERTER SAKİNLERİ HAYATİ TEHLİKEYE RAĞMEN KENTİ TERK ETMİYOR

Terter'deki sığınaklarda kalan halk, ölüm tehlikesine rağmen kentlerini terk etmiyor.

Ermenistan'ın bir aydan uzun süredir vurduğu Azerbaycan'ın Terter kentinde sığınaklara yerleşmek zorunda kalan halk, ölüm tehlikesine rağmen kentlerini terk etmiyor ve ordularından gelecek müjdeli haberleri bekliyor.

Ermenistan, işgal altında tuttuğu topraklardan sadece 15 kilometre mesafede bulunan Terter kent merkezini 27 Eylül'den bu yana aralıksız olarak top atışlarıyla hedef alıyor.

Ermenistan'a bağlı silahlı grupların Terter'e sürekli saldırıları 25 bine yakın bir nüfusa sahip kentte güvenlik endişesiyle evlerin boşalmasına neden olurken, bazı sakinler ise çatışmaların başından bu yana sığınaklarda kalıyor.

Kentin biraz dışında yer alan ve Dağlık Karabağ göçmenleri için 2018'de inşa edilen toplu konutlar, saldırılarda en çok zarar gören binalar arasında.

Azerbaycanlı yetkililere göre günlük ortalama 200'ün üzerinde top mermisi kentin muhtelif yerlerine düşüyor. Ermenistan, kent mezarlığını bile zaman zaman hedef alıyor.

5 bin kişinin ikamet ettiği toplu konut bölgesinde şu anda sığınaklarda kalanlar dışında kimseyi görmek pek mümkün değil.