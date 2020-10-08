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DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerine ait 'kamikaze dronu' düşürdü

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Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerine ait 'kamikaze dronu' düşürdü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerine ait kamikaze dronunun düşürüldüğünü açıkladı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 12'inci gününde ilerlemesini sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerine ait kamikaze dronunun düşürüldüğünü açıkladı.

Hacıyev açıklamasında “Ermenistan'ın kamikaze uçağı, Azerbaycan'ın hava savunma kuvvetleri tarafından başarıyla imha edildi. Dron sivil bölge etrafında dönüyordu. Sivil hayatlar kurtarıldı. Ermenistan'ın devlet terörü devam ediyor. Barış gücü Ermenistan'ı durdurmaya devam etmelidir” dedi.

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