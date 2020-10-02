Azerbaycan ordusu bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.

Gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi.

İşgal altındaki bölgelere Ermenistan'dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği aktarılan açıklamada, çatışmalardaki başarıların ve çeşitli yönlerdeki hakim konumların kurtuluşu, Azerbaycan askerlerinin yüksek savaşma ruhunu ve kazanma kararlılığını daha da artırdığı ifade edildi.

ERMENİSTAN, SİVİL YERLEŞİM BİRİMLERİNE SALDIRISINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köyleri düşman tarafından ağır ateşe tutuluyor. Sivil halk arasında ölü ve yaralılar var." ifadesi kullanıldı.

Ermenistan'ın Gorus ilinden de Azerbaycan topraklarına füze atışının yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi.





AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: 5 ZIRHLI ARAÇ İLE 3 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çatışmaların gece boyunca devam ettiğini, 5 zırhlı araç ve otomobil ile 3 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarının gece boyunca devam ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada gece başlayıp sabaha kadar süren çatışmalarda Ermenistan’a ait 5 zırhlı araç ve otomobilin, 3 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyuruldu.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: ERMENİSTAN UYARILARA RAĞMEN YERLEŞİM YERLERİNİ HEDEF ALIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın yerleşim yerlerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerleşim yerlerine ateş edilmemesi konusunda defalarca yapılan uyarılara rağmen Ermenistan’ın, Ağdam şehrindeki Hındıristan, Alibeyli, Ahmedagali ve Safarli köylerini yoğun topçu ateşi altına aldığını açıkladı. Bakanlık, siviller arasında ölü ve yaralıların olduğunu duyururken, Ermenistan'ın Gorus bölgesinden Azerbaycan topraklarına roket fırlatma ihtimali olduğunu, Azerbaycan’ın gerekli önlemleri alacağını kaydetti.

AZERBAYCAN ORDUSU, DAĞLIK KARABAĞ’A DESTEĞE GİDEN ERMENİ GÜÇLERİNİ İMHA ETTİ

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.