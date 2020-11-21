Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam’da

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam’a girdiği duyuruldu. Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77’lik kısmı 1993’te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı. İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumda kalmıştı. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

ALİYEV KUTLADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, 10 Kasım Rusya, Azerbaycan, Ermenistan anlaşması uyarınca Ağdam rayonunun ilhakçı güçlerden temizlenmesi vesilesiyle yaptığı konuşmada tüm Azerbaycanlıları ve Ağdam halkını kutladı. Ağdam’ın, 10 Kasım’da imzalanan üçlü anlaşma sonucu işgalden kurtarıldığını hatırlatan Aliyev, Dağlık Karabağ sorununu çözmek için yıllardır barış yolunu denediklerini fakat bu mümkün olmadığı için yasal haklarını kullanarak askeri yola başvurduklarını kaydetti.

‘ADALET YERİNİ BULDU’

Konuşmasında bugün sadece Ağdam rayonu (idari birim) probleminin çözülmediğini, kronik hal almış tüm Karabağ ihtilafına da nokta konulduğunu belirten Aliyev, “Böylece Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki yıllarca devam eden kemikleşmiş Karabağ ihtilafının sona erdiğini söylemem mümkün. Uluslararası topluluk da bu gerçeği artık kabul ediyor. Netice olarak biz açıkça ilan ettiğimiz gibi kendi gücümüzle adaletin yerini bulmasını sağladık” dedi.

ERMENİSTAN’A ‘İYİ KOMŞU OLUN’ ÇAĞRISI

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra kurulan yeni Ermeni devletinin daha ilk günden itibaren komşularına yönelik saldırgan politikalar yürütmeye başladığını da hatırlatan Aliyev, “Azerbaycan ile Ermenistan halkları Bakü’de Gence’de barış içinde yaşıyordu. Ardından malum Ermenistan saldırgan politikası sahneye çıktı. Çevresindeki tüm ülkelerle düşman olmakla ne elde ettiler. Azerbaycan bir yana Türkiye gibi büyük komşusundan dahi toprak talep etmeye başladılar. Türkiye gibi büyük bir ülkeden toprak talebinde bulunmak intihardır. Sonuç olarak ne elde ettiler. Hiçbir şey. Ermenistan günümüzde ekonomik ve askeri açıdan tümüyle dışa bağımlı bir ülke. Son gelişmelerin ardından da yine dünya karşısında dargın ve mazlum rolüne girerek başkalarının onların problemlerini çözmesini bekliyorlar. Benim onlara tavsiyem ya gerçekten komşularıyla iyi geçinen ve karşılıklı çıkarlara dayalı bağımsız ve egemen bir devlet olun, ya da kendinizi başka bir ülkenin eyaleti ilan edin” dedi.

PUTİN: ANLAŞMAYI SABOTE ETMEK SAVAŞA DÖNMEK DEMEKTİR





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Kasımda imzalanan üçlü anlaşmanın sabote edilmesinin bölgede savaşın yeniden başlaması anlamına geleceği uyarısında bulundu. Karabağ’da görevli barış gücüyle ilgili Rusya Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirme toplantısında, 15 Kasım’da boşaltılması gereken ancak Ermenistan’ın 25 Kasım’a kadar ek süre talebinde bulunduğu Kelbecer bölgesinden çekilmeyle ilgili sorunlar yaşandığı bilgisini alan Putin, “Anlaşmanın hayata geçirilmesinde birtakım çevrelerin işi sürüncemeye almak istemeleri tedirgin edici. Bunu yapmak isteyenler çok iyi bilmeli ki anlaşmanın bozulmasının yegane alternatifi savaştır. Bu şıkka dönülürse akacak kandan bunu yapan kişiler sorumlu olacaktır” dedi.

MSB’DEN AĞDAM PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı, Ağdam ilinin işgalden kurtuluşuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından, “Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam’a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam’da Ezan sesi duyuldu. Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun tuzakladığı mayın/EYP’leri tespit ve imha çalışmalarına başladı. Ağdam, her şeyiyle güvenli hale getirilecek” mesajıyla, Azerbaycan ordusunun Ağdam’a girdiği ve kentteki bir camiden ezan okunan anların bulunduğu bir video paylaşıldı.