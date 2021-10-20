Azerbaycan kritik Laçin bölgesinde tatbikat başlattı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre dün başlatılan tatbikat, Ermenistan sınırındaki Laçin bölgesinde gerçekleşiyor. Tatbikat planına göre Azerbaycan Kara Kuvvetleri birliklerinin diğer ordu birimleriyle koordinasyonu denetlenmiş olacak. Haberleşme mekanizmaları test edilecek. Azerbaycan’ın Laçin bölgesi, 2020 yılında patlak veren ve 44 gün süren ikinci Karabağ savaşı sonrasında Putin-Aliyev-Paşinyan üçlü mutabakat ve ateşkes anlaşmasının ardından Azerbaycan’a iade edilmişti. İade edilmeyen yalnızca, Ermenistan’ı Karabağ’a karayoluyla bağlayan Laçin koridoru kalmıştı.