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Azerbaycan-İran sınırında tatbikat gerginliği

#Azerbaycan#İran#Askeri Tatbikat
Azerbaycan-İran sınırında tatbikat gerginliği

İran, Azerbaycan sınırında askeri tatbikat gerçekleştireceğini açıkladı. İlişkileri gergin olan iki ülkenin bu açıklama sonrası alacağı tavır merakla beklenirken tatbikat kararının, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ın daha önce sınırda düzenlediği tatbikatlara gösterdiği tepkinin ardından gelmesi dikkati çekti

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İran, ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, yarın yapılması planlanan tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan sınırında gerçekleştirilecek tatbikata "Hayber Fatihleri" adının verildiğini aktaran Haydari, "Hayber Fatihleri tatbikatı, yarın kuzeybatı bölgesinde zırhlı ve topçu birlikleri, insansız hava araçları (İHA), elektronik savaş birimleri ve helikopter ateşi desteğiyle başlayacak." dedi.

Tatbikatın bölgede askeri birliklerin savaşa hazırlığını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirileceğini söyleyen Haydari, "Silahlı Kuvvetlerin bu bölgede ve ülkenin diğer noktalarında gerçekleştirdiği tatbikatlar kesin bir planlama doğrultusunda silah ve teçhizatların test edilmesini ve İran'ın sınırları ve topraklarındaki her noktada savaşa hazırlığın değerlendirilmesini hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ülke medyasında, tatbikat bölgesine yüzlerce zırhlı araç ve binlerce askerin konuşlandırıldığına dair görüntülere yer verildi.

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İrandan Azerbaycan açıklaması

İlgili Haber:İran'dan Azerbaycan açıklaması

Tatbikat kararının, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ın daha önce sınırda düzenlediği tatbikatlara gösterdiği tepkinin ardından gelmesi dikkati çekti

Azerbaycan-İran sınırında tatbikat gerginliği

Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında AA'ya verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran’da adaylar arasında Türkçe-Azerice tartışması

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Tahran'a yönelik açıklamalarını "şaşırtıcı" olarak nitelemişti.

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#Azerbaycan#İran#Askeri Tatbikat