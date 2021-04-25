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Dünya
Haber Giriş: 25.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ile ortak adım atma kararı

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Azerbaycan ile ortak adım atma kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke lideri son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise ABD Başkanı Biden’a tepki göstererek “Tarihin tahrif edilmesi, ‘tarihi yeniden yazma’ girişimleri ve bunun siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez” dedi.

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