Azerbaycan ile ortak adım atma kararı

İki ülke lideri son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise ABD Başkanı Biden’a tepki göstererek “Tarihin tahrif edilmesi, ‘tarihi yeniden yazma’ girişimleri ve bunun siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara