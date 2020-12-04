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AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 17:07 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Fransa'ya nota verdi

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Azerbaycan Fransa'ya nota verdi
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Azerbaycan, Fransa Ulusal Meclisinin Dağlık Karabağ hakkında dün kabul ettiği karar dolayısıyla Fransa'ya nota verdi.

Azerbaycan, Fransa Ulusal Meclisinin Dağlık Karabağ hakkında dün kabul ettiği karar dolayısıyla Fransa'ya nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross, Bakanlığa çağrıldı ve kendisine Fransa Ulusal Meclisinin kabul ettiği "Avrupa ve Doğu'nun Hıristiyan toplumları ve Ermeni halkının korunması" kararına ilişkin protesto notası verildi.

Bakanlık yetkilileri, Fransa Ulusal Meclisinin kararının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyinin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın bu karara şiddetle itiraz ettiğini bildirdi.

Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti.

Azerbaycan, daha önce de Fransız Senatosunun Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıma çağrısında bulunulan kararı dolayısıyla Fransa'ya nota vermişti.

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