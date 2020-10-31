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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu

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Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu
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Cebrail ve Zengilan illerinde yer alan Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan bayrağı dikildi ve Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler burada görev yapmaya başladı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu.

Cebrail ve Zengilan illerinde yer alan Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan bayrağı dikildi ve Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler burada görev yapmaya başladı.

Azerbaycan ordusu, 27 yıl süren işgalin ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırının 132 kilometrelik kısmını 22 Ekim'de tamamen kontrol altına almıştı.

Sınır hattının kurtarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkının yanı sıra İran halkını da kutlamıştı.

 

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