Azerbaycan, Ermenistan'ın döşediği 16 binden fazla mayını imha etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şok etkisi yaratan iddia: Koronavirüsleri yarasalara salmayı planlamışlardıŞok etkisi yaratan iddia: Koronavirüsleri yarasalara salmayı planlamışlardı#KORONAVİRÜS
Avcılarda ters yöne giren sürücülere ceza yağdıAvcılar'da ters yöne giren sürücülere ceza yağdı#Avcılar
11 ayın ardından kum zambakları yeniden açtı... Koparmanın cezası 80 bin 465 TL11 ayın ardından kum zambakları yeniden açtı... Koparmanın cezası 80 bin 465 TL#Muğla
Ergin Ataman: TFFnin risk aldığını düşünüyorum, Kuntzu tanımıyorumErgin Ataman: TFF'nin risk aldığını düşünüyorum, Kuntz'u tanımıyorum!#Ergin Ataman
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimiSon dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimi#Ukrayna
Aleyna Tilkiden kariyeri düşüşe geçti iddialarına cevapAleyna Tilki'den 'kariyeri düşüşe geçti' iddialarına cevap!#Aleyna Tilki
Samuel Etoo, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaySamuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına aday#Samuel Eto'o
TEKNOFEST’te ikinci gün heyecanı…Yerli üretim araçlar da boy gösteriyorTEKNOFEST’te ikinci gün heyecanı…Yerli üretim araçlar da boy gösteriyor#TEKNOFEST 2021
Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştuNicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu#Nicole Richie
Son dakika... Bitcoin 40 bin doların altını gördüSon dakika... Bitcoin 40 bin doların altını gördü#Bitcoin
HABERLERDünya Haberleri

Azerbaycan, Ermenistan'ın döşediği 16 binden fazla mayını imha etti

#Azerbaycan#Ermenistan#Mayın
Azerbaycan, Ermenistanın döşediği 16 binden fazla mayını imha etti

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birliklerinin, işgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği 16 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha ettiği bildirildi.

Haberin Devamı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan bölgelerde mayın ve patlamamış mühimmat temizliğinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türk istihkam birliklerinin de arama ve temizleme faaliyetlerine katıldığı, Türk yapımı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatlarının (MEMATT) da bu faaliyetlerde kullanıldığı ifade edildi.

Öncelikli olarak yollar, tarım arazileri ve yerleşim birimlerinin mayınlardan temizlendiği bildirilen açıklamada, işgalden kurtarılan bölgelerde bugüne kadar 11 bin 900 hektar alanın istihkam birliklerince temizlendiği, 16 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatın ise imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

İlgili Haberler:

Lüks rezidanslara baskında çok görüntü! Piyasa değeri dudak uçuklattıTemelli'nin sözleri siyaseti karıştırdı!TEKNOFEST’in yıldızı: Kızılelma

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde işgal döneminde Ermenistan tarafından döşenen 100 binlerce mayın olduğu biliniyor. Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) yürütüyor. Azerbaycan istihkam birlikleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#Ermenistan#Mayın