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DHA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını böyle aldı

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Azerbaycan Ermenistan'dan Gence intikamını böyle aldı
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Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarından sonra Ermeni ordusuna ait teçhizatları yok etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatının imha edilme anı yer aldı.

Azerbaycan Ermenistandan Gence intikamını böyle aldı



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