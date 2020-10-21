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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

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Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Horadiz kasabası istikametinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Azerbaycan hava savunma güçleri dün de Ermenistan'a ait 2 İHA'yı düşürmüştü.

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