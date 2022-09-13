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Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma!

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#Ermenistan#Azerbaycan#Çatışma
Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 00:33

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı provakasyonlar gerçekleştirdiği duyurdu.

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Açıklamada, bölgedeki dağlık araziden, karanlıktan ve derelerden faydalanarak Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzileri ile ikmal yolları arasındaki alanları farklı yönlerde mayınlamaya çalışan Ermeni askerlerinin tespit edildiği ve Azerbaycan askerlerinin müdahalesiyle çatışma çıktığı kaydedildi.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre, Başarkeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus yerleşimleri istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine çeşitli silahlar, havan toplarıyla yoğun ateş altına alması sonucunda Azerbaycan askerleri arasında kayıpların olduğu ve askeri altyapıya hasar verildiği vurgulandı.

BAKANLIK: ERMENİSTAN ORDUSU KAYIPLAR VERDİ

Azerbaycan Ordusunun bu yönde konuşlandırılan birimlerince, Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler alındığı ve Ermenistan ordusunun kayıplar verdiği ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu ve durumla ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceğini açıkladı.

 

 

 

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#Ermenistan#Azerbaycan#Çatışma

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