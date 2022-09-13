Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma!

Haberin Devamı

Açıklamada, bölgedeki dağlık araziden, karanlıktan ve derelerden faydalanarak Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzileri ile ikmal yolları arasındaki alanları farklı yönlerde mayınlamaya çalışan Ermeni askerlerinin tespit edildiği ve Azerbaycan askerlerinin müdahalesiyle çatışma çıktığı kaydedildi.



İHA'nın aktardığı bilgilere göre, Başarkeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus yerleşimleri istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine çeşitli silahlar, havan toplarıyla yoğun ateş altına alması sonucunda Azerbaycan askerleri arasında kayıpların olduğu ve askeri altyapıya hasar verildiği vurgulandı.



BAKANLIK: ERMENİSTAN ORDUSU KAYIPLAR VERDİ



Azerbaycan Ordusunun bu yönde konuşlandırılan birimlerince, Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler alındığı ve Ermenistan ordusunun kayıplar verdiği ifade edildi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmalardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu ve durumla ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceğini açıkladı.