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Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov: Bölgeye barış katacak

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#Türkiye-Suriye Boru Hattı#Azerbaycan#Doğal Gaz
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov: Bölgeye barış katacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 16:30

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Türkiye-Suriye boru hattının faaliyete geçmesini CNN Türk'e değerlendirdi. "Suriye'de enerjiyi Azerbaycan gazı karşılayacak" ifadesini kullanan Cabbarov, boru hattı projesinin bölgeye barış katacağını vurguladı.

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Suriye'nin yeniden kalkınması için enerji alanında atılan adım ile Türkiye-Suriye boru hattı açıldı. Azerbaycan'dan gelen doğal gaz, faaliyete geçirilen boru hattı ile Türkiye üzerinden Halep'e ulaşacak.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, boru hattının açılmasına ilişkin CNN Türk'e konuştu.

Cabbarov, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje kısa bir sürede hayata geçirildi. Çünkü aciliyeti vardı. Bu projenin hayata geçirilmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in siyasi iradesi etkili oldu. Suriye'nin taleplerinin en kısa sürede karşılanması ve ihtiyaçların en hızlı şekilde yerine getirilmesi hedeflendi. Bu projenin hızla hayata geçirilmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Enerji Bakanlığı'nın ve Botaş'ın hususi eylemleri oldu. Projenin hayata geçirilmesi Azerbaycan-Türk kardeşliğinin bir örneğidir. Bildiğin gibi Azerbaycan bölgenin doğal gaz tedarikçisidir. Hayata geçirilen boru hattı projesi ile Azerbaycan, ilk kez Orta Doğu'ya doğal gaz tedarik edecektir. Suriye ile birlikte Azerbaycan'ın gaz tedarik ettiği ülke sayısı 14'e yükselmiştir.

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"BÖLGEYE BARIŞ KATACAK"

Hayata geçirilen boru hattı projesi bölgeye barış katacaktır. Bölgedeki ekonomik ilişkilerin iyiye gitmesini sağlayacaktır. Bu projenin üzerine diğer ekonomi projeleri hayata geçirilecek. Artık bölgede ve Suriye'de istikrarlı dönem başlayacaktır. Proje ile Azerbaycan-Türkiye dostluğunu görmeye devam edeceğiz"

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#Türkiye-Suriye Boru Hattı#Azerbaycan#Doğal Gaz

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