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Azerbaycan duyurdu: Terör operasyonunda 192 asker şehit oldu

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#Azerbaycan#Karabağ#Şehit
Azerbaycan duyurdu: Terör operasyonunda 192 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 11:04

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Karabağ'da gerçekleştirilen anti terör operasyonunda 192 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu, 511 askerin de yaralandığını duyurdu.

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Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, 19-20 Eylül’de Karabağ’daki Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda şehit düşen ve yaralanan askerlerin sayısını açıkladı.

Açıklamada, “Yerel terörle mücadele tedbirleri sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 192 askeri şehit oldu. Şehit askerlerin 180'i Milli Savunma Bakanlığı, 12'si ise İçişleri Bakanlığı mensubu. Ayrıca 1 sivil de şehit oldu. 11 kişinin kimliği ise adli tıp tarafından tespit edilecek” denildi.

Operasyonda 511 asker ve 1 sivilin de yaralandığı belirtildi.

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#Azerbaycan#Karabağ#Şehit

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