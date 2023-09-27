Azerbaycan duyurdu: Terör operasyonunda 192 asker şehit oldu

Haberin Devamı

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, 19-20 Eylül’de Karabağ’daki Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda şehit düşen ve yaralanan askerlerin sayısını açıkladı.



Açıklamada, “Yerel terörle mücadele tedbirleri sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 192 askeri şehit oldu. Şehit askerlerin 180'i Milli Savunma Bakanlığı, 12'si ise İçişleri Bakanlığı mensubu. Ayrıca 1 sivil de şehit oldu. 11 kişinin kimliği ise adli tıp tarafından tespit edilecek” denildi.



Operasyonda 511 asker ve 1 sivilin de yaralandığı belirtildi.