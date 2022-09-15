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Azerbaycan duyurdu: Çatışmalarda 71 asker şehit oldu

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#Azerbaycan#Ermenistan#Çatışma
Azerbaycan duyurdu: Çatışmalarda 71 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 12:38

Azerbaycan, Ermenistan’ın provokasyonları yüzünden sınırda başlayan çatışmalarda şehit sayısının 71'e yükseldiğini duyurdu. Ermenistan çatışmalarda kaybettiği asker sayısını en son 105 olarak güncellemişti.

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Rusya ile Ukrayna arasında savaş tüm hızıyla devam ederken, Güney Kafkaslar’da önceki gece Ermenistan’ın provokasyonları yüzünden Azerbaycan ile yeni bir büyük savaşın eşiğinden dönüldü.

Rusya’nın dün sabah saatlerinde devreye girmesiyle Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde silahların susması sağlandı.

ÇATIŞMALAR TAMAMEN DURDU

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan çatışmaların tamamen durduğunu belirttiği açıklamasında "Bu akşam yerel saatle 20.00 itibariyle tüm bölgelerde çatışmaların tamamı neredeyse durdu" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN DUYURDU: 71 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden 21 askerin daha Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yol açtığı provokasyonları engellerken şehit olduğu bildirildi. Son açıklanan rakamla birlikte Ermenistan'ın provokasyonlarında şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısı 71'e yükseldi.

Ermenistan çatışmalarda kaybettiği asker sayısını en son 105 olarak güncellemişti.

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GECE SALDIRDILAR

İki yıl önce 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’nı kaybeden Ermenistan, önceki gece rövanş alma düşüncesiyle Azerbaycan topraklarına girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre gece karanlığından istifade eden Ermeni kuvvetleri, Daşkent, Kelbecer ve Laçin bölgelerine sınırı girerek araziye mayın döşemeye başladı.

Ardından Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Kısa sürede alarm konumuna geçirilen Azerbaycan ordusu saldırganlara karşılık verdi. Zırhlı birlikler, topçu bataryaları ve havadan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığı karşı operasyonda Ermeni birlikleri geri püskürtüldüğü gibi Ermenistan sınır bölgesinde bulunan karargâhları da imha edildi.

Azerbaycan duyurdu: Çatışmalarda 71 asker şehit oldu

ALİYEV ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi toplantısına katılmak üzere Özbekistan’a geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

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Semerkant şehrinde bugün başlayacak olan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne, Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan liderlerinin yanı sıra, örgütün gözlemci üyeleri Belarus, Moğolistan ve İran Devlet Başkanları da katılacak. Ayrıca zirveye davet edilen ülkeler arasında Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye yer alıyor.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Çatışma

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