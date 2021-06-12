Azerbaycan, döşeli mayının haritası karşılığında 15 tutukluyu iade etti

Bakanlık yaptığı açıklamada "Bu insani eylemin uygulanması için Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili başkanlığındaki Gürcistan hükümetinin desteğini takdir ediyoruz. Mayın haritalarının elde edilmesi, mayın temizleme işçileri de dahil olmak üzere on binlerce vatandaşımızın hayatını ve sağlığını kurtaracak" denildi.

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