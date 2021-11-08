Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çağrı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik Astronotların hayatı risk altında...Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik! 'Astronotların hayatı risk altında...'#Uzay
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Milyonlarca kişi bekliyor Ankaranın gündemi asgari ücretMilyonlarca kişi bekliyor! Ankara'nın gündemi asgari ücret#Asgari Ücret
51 kişiyi acımadan katletmişti... Cami teröristinden akılalmaz istek51 kişiyi acımadan katletmişti... Cami teröristinden akılalmaz istek! #Yeni Zelanda
Dünyanın beklediği tarihler yaklaştı Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkatDünyanın beklediği tarihler yaklaştı! Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkat#Bekarlar Günü
Ayrılık kısa sürdü: Çok seviyorumAyrılık kısa sürdü: Çok seviyorum!#Sermiyan Midyat
Resmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABDyi ayağa kaldırdıResmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABD'yi ayağa kaldırdı! #Çin
Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu ‘İlk vaka 1997’de görüldü’Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu? ‘İlk vaka 1997’de görüldü’#Lenfoma
Eskiden seninle çalışanlar, şimdi senden daha ünlü Murat'Eskiden seninle çalışanlar, şimdi senden daha ünlü Murat'#Murat Dalkılıç
Yargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misinizYargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz?#Tülin Şahin
Ozan Tufanın maçında skandal olay Sakatlığı umursamayıp golü atınca...Ozan Tufan'ın maçında skandal olay! Sakatlığı umursamayıp golü atınca...#Ozan Tufan
HABERLERDünya Haberleri

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çağrı

#Azerbaycan #Ermenistan#Karabağ
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Ermenistana çağrı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ zaferinin birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı bildiride, Ermenistan'ın, bölgesel iş birliği ile komşularına karşı yasa dışı ve asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapması gerektiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Bakanlık, Karabağ zaferinin birinci yılı dolayısıyla bildiri yayımladı.

Bildiride, Ermenistan'ın artan saldırı ve provokasyonlarına karşı 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren "Vatan Savaşı"nın sonucunda Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtardığı hatırlatıldı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarına uygun olarak ülkenin toprak bütünlüğünün temin edildiği ve yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı göçmenin ata yurtlarında yaşama hakkının sağlandığı kaydedildi.

Savaşta, Cebrayıl, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı ve Şuşa şehirleri de dahil 300'den fazla yerleşim biriminin kurtarıldığı anımsatılan bildiride, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildiri ile Ermenistan'ın yenilgisini kabul ettiği ve Kelbecer, Ağdam ve Laçın illerinden ordularını geri çektiği, böylece sorunun askeri ve siyasi yollarla çözüldüğü belirtildi.

Bildiride, savaş sonrasında kurtarılan bölgelerin imar ve ihya edildiği, arazilerin mayınlardan temizlendiği, yıllardır temel hakları ihlal edilen göçmenlerin ata yurtlarına güvenli ve onurlu şekilde dönmelerinin amaçlandığı aktarıldı.

Haberin Devamı

Zaman, para ve ciddi emek gerektiren bu süreçte sadece Azerbaycan değil, dost ve kardeş ülkelerin de rol aldığı vurgulanan bildiride, gelecek yıllarda yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşlerine tanık olunacağının altı çizildi. Bildiride, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıllık saldırgan politikası, uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçları dolayısıyla yargılanması için Azerbaycan'ın gerekli adımları attığı ve bu sürecin devam ettiği ifade edildi.

Faillerin cezalandırılmasının, adaletin sağlanması ve gelecekte bu gibi durumların tekrarının önlenmesi açısından önemine dikkat çekilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Kalıcı barışın, kalkınmanın ve ilerlemenin sağlanması Azerbaycan'ın gelecek stratejisinin temelini oluşturmaktadır. İşgal faktörünü ortadan kaldıran Azerbaycan, uluslararası hukuk ilkelerine, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırların dokunulmazlığı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması kaydıyla Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırdır. Bölgede barış ve güvenliği sağlamak için bu aşamada üçlü bildirilerin tam olarak uygulanması önemlidir ve Azerbaycan'ın bu yönde attığı adımlara Ermenistan'ın yanıt vermesi beklenmektedir.

Çatışmanın sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya'da yeni gerçekler ortaya çıktı ve herkesin bu gerçekleri kabul etmesi gerekiyor. Ermenistan, bölgesel iş birliği ile komşularına karşı yasa dışı ve asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapmalıdır. Uluslararası toplum bu konuda olumlu rol oynamalı ve barışın alternatifinin olmadığını anlamaları için Ermenistan'a çağrıda bulunmalıdır. Ermenistan'daki intikamcı eğilimlere ve bu ülkenin silahlanmasına doğrudan veya dolaylı destek girişimlerine son verilmelidir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan #Ermenistan#Karabağ

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini