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AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye telefonu

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye telefonu
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

Bayramov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle Çavuşoğlu'nu telefonla aradığını bildirdi.

Türk mevkidaşına geçmiş olsun ve taziye dileklerini bildiren Bayramov, "Dayanışmamız, desteğimiz ve dualarımız sizinledir kardeş Türkiye." ifadelerini kullandı. 

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