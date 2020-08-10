DHA
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı'nca, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Sözkonusu ziyaret, Bakan Bayramov’un Dışişleri Bakanı sıfatıyla yurtdışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktır.
Ziyaret sırasında, ikili ve bölgesel konular ile küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."
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