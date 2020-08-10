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DHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı'nca, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Sözkonusu ziyaret, Bakan Bayramov’un Dışişleri Bakanı sıfatıyla yurtdışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktır.

Ziyaret sırasında, ikili ve bölgesel konular ile küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

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