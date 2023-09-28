×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı duyurdu: Karabağ'da yaşayan Ermeniler kayıt altına alınacak

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#Karabağ#Ermeniler
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı duyurdu: Karabağda yaşayan Ermeniler kayıt altına alınacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 18:19

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin kayıt altına alınması için özel bir portal oluşturulduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Azerbaycan, Karabağ’daki silahlı Ermeni güçlerine karşı düzenlediği terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede kalmak isteyen Ermenilerin, Azerbaycan toplumuna yeniden entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin yeniden entegrasyonunu ve Azerbaycan devletinin imkanlarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulan çalışma grubuna Karabağ bölgesindeki bu kişilerin hukuki durumlarının tespiti için talimat verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ilk olarak Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların kayıtlarının yapılması planlandığı aktarılarak, başvuruların alınması ve kayıt sürecinin, kolay ve hızlı bir şekilde sağlaması için Devlet Göç Dairesi tarafından bu amaçla oluşturulan özel bir internet sitesi aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirileceği kaydedildi. Açıklamada, kayıt sürecinin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların tüm devlet hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmelerinin yanı sıra sosyoekonomik ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına da olanak sağlayacağı ifade edildi.

Karabağ’daki Ermeni sakinler, kayıt işlemlerini “reintegration.gov.az” adlı internet sitesi üzerinden gönüllü olarak ön yapabilecek.

Haberin Devamı

AZERBAYCAN’IN OPERASYONU

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla terörle mücadele operasyonu başlatmış, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Operasyonların ardından Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycan’a görüşme teklifinde bulunmuş ve Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer 21 Eylül’de Yevlah’ta, 25 Eylül’de ise Hocalı’da bir araya gelerek toplantı gerçekleştirilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#Karabağ#Ermeniler

BAKMADAN GEÇME!