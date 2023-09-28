Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı duyurdu: Karabağ'da yaşayan Ermeniler kayıt altına alınacak

Haberin Devamı

Azerbaycan, Karabağ’daki silahlı Ermeni güçlerine karşı düzenlediği terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede kalmak isteyen Ermenilerin, Azerbaycan toplumuna yeniden entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin yeniden entegrasyonunu ve Azerbaycan devletinin imkanlarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulan çalışma grubuna Karabağ bölgesindeki bu kişilerin hukuki durumlarının tespiti için talimat verildiği belirtildi.



Açıklamada, bu kapsamda ilk olarak Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların kayıtlarının yapılması planlandığı aktarılarak, başvuruların alınması ve kayıt sürecinin, kolay ve hızlı bir şekilde sağlaması için Devlet Göç Dairesi tarafından bu amaçla oluşturulan özel bir internet sitesi aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirileceği kaydedildi. Açıklamada, kayıt sürecinin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların tüm devlet hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmelerinin yanı sıra sosyoekonomik ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına da olanak sağlayacağı ifade edildi.



Karabağ’daki Ermeni sakinler, kayıt işlemlerini “reintegration.gov.az” adlı internet sitesi üzerinden gönüllü olarak ön yapabilecek.

Haberin Devamı

AZERBAYCAN’IN OPERASYONU

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla terörle mücadele operasyonu başlatmış, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Operasyonların ardından Karabağ’daki Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycan’a görüşme teklifinde bulunmuş ve Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer 21 Eylül’de Yevlah’ta, 25 Eylül’de ise Hocalı’da bir araya gelerek toplantı gerçekleştirilmişti.