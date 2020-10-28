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AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 23:08 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Aliyev, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Türk bayraklarının yan yana dalgalandığı görselin yer aldığı paylaşımda, "Kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da kutlama mesajı göndermişti.

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