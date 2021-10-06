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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den flaş Ermanistan açıklaması

#Azerbaycan #Ermenistan#Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden flaş Ermanistan açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la ilişkiler kurmak istediklerini, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

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Aliyev, AB'nin Azerbaycan'a yeni atanan temsilcisi Peter Michalko'yu kabul etti.

Kabulde konuşan Aliyev, AB ile birçok konuda yakın çalışma içerisinde olduklarını belirterek Karabağ Savaşı sonrası dönemde kalkınma, kalıcı barış ve iş birliğinin tesisine AB'nin katkı yapabileceğini düşündüklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şunları kaydetti:

"Biz sayfayı çevirmek ve komşumuz Ermenistan'la ilişkiler kurmak istiyoruz. Barış anlaşması, sınır hattının belirlenmesi ve iletişim bağlantılarının açılması için müzakerelere başlamaya hazırız. Bu süreç kısmen başlamıştır. Ama Avrupa Birliği aktif olarak katılırsa ki, böyle bir arzu görüyorum, bize birçok alanda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak Güney Kafkasya'daki durum, 30 yıldır var olmayan tamamen yeni bir boyuta geçebilir. Bu istikrar, öngörülebilirlik ve barış için çok önemli bir faktör olabilir."

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#Azerbaycan #Ermenistan#Aliyev