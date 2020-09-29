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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 19:22 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den flaş açıklamalar: 'Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil'

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den flaş açıklamalar: 'Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil'
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile çatışma ve süreçte Türkiye'nin rolü ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

- "Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ediyor.”

- "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor."

- "Türkiye’nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor."

- “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor”

 

 

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