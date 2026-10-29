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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim mesajı

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#İlham Aliyev#29 Ekim Mesajı#Azerbaycan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Cumhurbaşkanı Erdoğana 29 Ekim mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 12:16

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, "Azerbaycan ile Türkiye'yi, tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir" dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Aliyev, "Aziz gardaşım" ifadeleri ile başlayan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına şahsı ve Azerbaycan halkı adına tebriklerini iletti.

Erdoğan'a sağlık, mutluluk ve başarılar dileyen Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına huzur ve refah diledi.

İlham Aliyev mesajında, "Azerbaycan ile Türkiye'yi, tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. 2021 yılında sizinle birlikte imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaşarak nitelik bakımından yeni bir içerik ve anlam kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

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ALİYEVA'DAN 29 EKİM PAYLAŞIMI

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva da sosyal medya hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Türk bayrağının olduğu fotoğraf eşliğinde yapılan paylaşımda, "Türk halkını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürekten kutluyorum." denildi.

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#İlham Aliyev#29 Ekim Mesajı#Azerbaycan

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