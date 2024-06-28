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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshetti: Seçimler 1 Eylül'de yapılacak

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#İlham Aliyev#AZERBAYCAN#Seçim
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshetti: Seçimler 1 Eylülde yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 15:10

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, meclis seçimi tarihini öne çekerek, 1 Eylül’de yapılması kararını aldı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan kararnameye göre Aliyev, ülkenin yasama organı Milli Meclisi feshetti.

Kasımda yapılması planlanan genel seçimler, 1 Eylül'de düzenlenecek.

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisin kararını, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesine göndermişti. Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin öne alınmasının anayasaya uygun olduğuna karar vermişti.

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#İlham Aliyev#AZERBAYCAN#Seçim

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