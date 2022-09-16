Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi

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Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi ardından liderlerin ikili görüşmeleri devam ediyor. Son günlerde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar gündemi oldukça meşgul ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ikili görüşme gerçekleştirdi. Putin, iki ülke arasındaki çatışmalardan dolayı endişeli olduklarını belirterek, "Elbette bugün hepimiz Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz, bunu konuştuk. Dün gece Ermenistan Başbakanı ile görüştüm. Biliyorsunuz zaten, size bilgi verdim. Gerginliğin azaltılmasına yönelik koordineli çabalara rağmen anladığım kadarıyla durum hala gergin" dedi.

"BU YILI EN İYİ SONUÇLARLA BİTİRECEĞİMİZE EMİNİM"

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan Müttefik İşbirliği Bildirgesi'nin sonuçlarını görmeye başladıklarını ifade ederek, "İkili ilişkilerde de çok olumlu dinamikler görüyoruz. Müttefik İşbirliği Bildirgesi'nin imzalanmasının ardından çeşitli sektörlerde de önemli anlaşmalara imza atıldı ve sizin de belirttiğiniz gibi hem ticari olarak hem de taşımacılık hacminde önemli artış görüyoruz. Sonuçlar ortada ve bu yılı en iyi sonuçlarla bitireceğimize eminim" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Aliyev, Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasındaki çatışmaların büyümediğine işaret ederek bunun her iki ülkenin de gerilimin tırmanmasını istemediğinin göstergesi olduğunu belirtti.