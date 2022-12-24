Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Doğal kaynaklarımızı sömürenler uluslararası hukuk normuna göre suçludur

Haberin Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sovyetler döneminde Ermenistan'dan sürgün edilen Azerbaycanlıların oluşturduğu Batı Azerbaycan Topluluğu üyesi bir grup aydınla bir araya geldi. Görüşmede konuşan Aliyev, Laçın yolunda yaşananların, Azerbaycan karşıtı bir histeriye daha neden olduğunu belirterek, "Burada sadece Ermenistan değil belki onlardan daha fazla, yurt dışındaki patronları, arkalarında duran devletler Azerbaycan'a karşı bir karalama kampanyası başlattı. Birleşmiş Milletler'de de (BM) bize karşı bir provokasyon daha hazırlanıyor. Bazı ülkeler özel bir şevkle birkaç gündür bize karşı bir sonraki kirli planlarını gerçekleştirmeye kararlı. Ama yine de bir şey alamadılar, birkaç gündür uğraşıyorlar. Önümüzdeki hafta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Laçın yolundaki olay gün gibi ortada. Bu bizim meşru hakkımız. Doğal kaynaklarımız kullanılıyor ve taşınıyor. Doğal kaynaklarımızı sömürenler herhangi bir uluslararası hukuk normuna göre suçludur. Çünkü burası uluslararası toplum tarafından tanınan bir bölgemiz. Kamuoyu temsilcilerimizin ve öncelikle devlet kurumlarının temsilcilerinin denetim yapması konusunda haklı bir talebimiz var. Orada hangi çalışmalar yapıldığını görmeleri lazım ve bu yasa dışı faaliyet durdurulmalıdır. Bizim haklı talebimiz bundan ibarettir" dedi.

Haberin Devamı