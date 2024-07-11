×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Azerbaycan BRICS'e katılmak istiyor

Güncelleme Tarihi:

#AZERBAYCAN#BRICS#RUSYA
Azerbaycan BRICSe katılmak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 16:46

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, ülkesinin BRICS'e katılmak istediğini açıkladı.

Haberin Devamı

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamada, Gafarova'nın Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen BRICS Parlamento Forumu'na katılarak konuşma yaptığı bildirildi.

Gafarova, uluslararası sistemin etkinliğinin sağlanması için ilişkilerin karşılıklı yarar ile saygı temelinde kurulması gerektiğini ve gerçek çok taraflılığın güçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın hem ikili ilişkilerinde hem de çok taraflı formatlarda diyaloğu, işbirliğini ve dayanışmayı teşvik ettiğini belirten Gafarova, "Bu ilkeler aynı zamanda BRICS'in öncelikleridir. Azerbaycan, BRICS'e katılma arzusunu dile getiriyor." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" kabul edilmişti.

Haberin Devamı

Bildiride, Azerbaycan'ın BRICS'e katılma isteği belirtilmiş, Çin'in de bu isteği olumlu karşıladığı kaydedilmişti.

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi. 30'dan fazla ülke, BRICS'e katılım için başvuru yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AZERBAYCAN#BRICS#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!